Die Top Ten in den Medien von Autoren-Union Mobilität

Mit dem elften Platz schon einen Tag nach ihrer Publikation bei uns verfehlte die Meldung diese Top Ten nur knapp: Piech Automotive holte Tobias Moers und Manfred Fitzgerald als Spitzenmanager in die Schweiz zu dem schillernden Unternehmen mit den Plänen für elitäre Elektro-Supersportwagen. Das lässt für die Zukunft großen Unterhaltungswert vermuten, vielleicht mehr als ein seriöser V8-Motor in einem BMW und noch spektakulärer als ein Volkswagen ID Buzz.

Von den 303.182 abgerufenen Texten waren dies die erfolgreichsten:



1. Vorstellung Mazda CX-60: Auf Premiumkurs mit Diesel-Power

2. Fahrbericht BMW X7: Mit Luxus-Gesicht und neuem V8

3. Caravan-Salon 2022: NEXSD mit der Leichtigkeit des Seins

4. Ducati Streetfighter V4 trifft auf Lamborghini Huracán STO

5. Land Rover Experience Center: Zurück zur Natur

6. Vorstellung VW ID Buzz: Sympathieträger mit Bestsellerpotenzial

7. Caravan-Salon 2022: Mit Hobby und dem Crafter zum Campen

8. Der elektrische X-Trail: Zapfsäule statt Ladesäule

9. Leichter, aerodynamischer und effizienter durch die Wüste

10. Interview Mitja Borkert: „Elektroautos atmen anders“



256.563 Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche von unserem Server an unsere Leser und an Kollegen in den Redaktionen als Downloads ausgeliefert. Bei den Fotos kommt ein bisschen Boulevard ins Spiel mit Catherine Deneuve vor ihrem VIP-Lexus am roten Teppich der Filmfestspiele von Venedig. Handfester geht es im Video der Woche zu. Es stellt das neue Land Rover Experience Center in Wülfrath vor. (aum)