Mercedes-Benz Vans und Rivian wollen in Europa produzieren

Mercedes Benz Vans und der US-Hersteller Rivian planen die Gründung eines Joint Ventures für die Produktion von Elektrotransportern in Europa. Bereits in wenigen Jahren sollen dort große Elektro-Vans für Mercedes Benz Vans und Rivian vom Band rollen. Für den Bau der neuen Produktionsstätte für rein elektrische Transporter soll ein bestehender Mercedes-Benz Standort in Mittel-/Osteuropa genutzt werden.

Die Unternehmen planen produktionsoptimierte Fahrzeugkonzepte für eine effiziente Fertigung auf gemeinsamen Produktionslinien. Der große e-Van von Mercedes Benz basiert auf der rein elektrischen Plattform MB Vans Electric Architecture, Rivians e-Van auf der Rivian Light Van-Plattform. Weitere Optionen für Synergien im Rahmen des Joint Ventures werden geprüft. (aum)