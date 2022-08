Signalgelb für die Kinder von Leipzig

Porsche stiftet für die Spendentombola des Leipziger Opernballs am 24. September 2022 einen Porsche Macan in Signalgelb, was den Tombola-Macan zu einem Unikat werden lässt. Porsche stellt damit als Präsentator der Benefizveranstaltung zum neunten Mal den Hauptpreis. Der Erlös der Aktion kommt der Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ zugute, die soziale Projekte in der Region fördert.

Vorgestellt hatte Porsche das Tombola-Fahrzeug am vergangenen Sonnabend im Rahmen des Festakts anlässlich „20 Jahre Produktion“ im Leipziger Porsche-Werk. Das Jubiläum findet sich auch am Opernball-Macan wieder: Auf der Einstiegsleiste findet sich der Schriftzug „Leipziger Opernball 2022“, auf der Ausstiegsseite der Schriftzug „20 Jahre Porsche Leipzig“. (aum)



Mehr über die Stiftung unter www.leipzig-hilft-kindern.de