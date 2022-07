Auch die Franzosen verlangen eine Umweltplakette

In den vergangenen Jahren wurde die französische Umweltplakette „Crit´Air-Vignette“ an vielen Orten Frankreichs nur bei Feinstaubalarm benötigt. Doch mit der Einrichtung von festen Umweltzonen (Zone à Faibles Émissions mobilité) ist diese nun in mehreren Ballungsräumen das ganze Jahr über Pflicht. Das gilt auch für deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer. Bei fehlender Crit´Air-Vignette droht ein Bußgeld in Höhe von 68 Euro.

Betroffen sind folgende Städte und Metropolen:

Paris

Großraum Paris

Metropole Grenoble

Metropole Lyon

Eurometropole Straßburg

Montpellier-Méditerranée

Toulouse

Toulon-Provence-Méditerranée

Rouen-Normandie

Nice Côte d'Azur

Saint-Etienne

Reims

Ab September 2022 gilt die Plakettenpflicht auch in der Metropole Aix-Marseille.



Die französische Umweltplakette kann online über die Internetseite des französischen Umweltministeriums oder über https://critairfrankreich.de bestellt werden. Dies ist auf Deutsch möglich. Die Vignette kostet mit Versand nach Deutschland 4,51 Euro. Sollte die Vignette zum Urlaubsantritt noch nicht eingetroffen sein, genügt es, bei einer Kontrolle die Bestellbetätigung vorzuzeigen bzw. diese im Fahrzeug an der Windschutzscheibe gut sichtbar auszulegen. (aum)