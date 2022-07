Free2move wird zu einem globalen Marktführer

Die Übernahme von „Share now“ durch „Free2move“ ist abgeschlossen. Damit gehört der Marktführer und Pionier des Free-Floating-Carsharings in Europa nun unter das Stellantis-Dach und Free2move setzt so seine ambitionierten Pläne, zum weltweit führenden Mobilitäts-Anbieter zu werden, weiter um und erweitert das Angebot seiner Mobility Hubs um 14 neue Städte. Das Führungsteam von Share now bleibt bestehen.

Free2move ist ein weltweit führender Mobilitätsanbieter für B2B- und B2C-Kunden mit einer Flotte von mehr als 450.000 Fahrzeugen, der umfassende Miet-, Carsharing- und Abo-Dienste anbietet, inklusive 500.000 Parkplätze. Mit der Übernahme von Share now zählt Free2move ab sofort 32 Mobilitäts-Zentren in den Vereinigten Staaten und Europa. Die Übernahme soll dazu beitragen, die Ziele einer Steigerung des Umsatzes auf 2,8 Milliarden Euro und der Kundenzahl auf 15 Millionen weltweit zu erreichen.



Als einer der Marktführer und Pioniere des Free-Floating-Carsharing ist Share now in 16 europäischen Großstädten mit rund 10.000 Fahrzeugen, darunter 3000 Elektrofahrzeugen, vertreten. Rund 3,5 Millionen Kunden nutzen bereits den Service. Der Mobilitätsanbieter war 2019 als Joint Venture zwischen der BMW Group und der Mercedes-Benz Mobility AG gegründet worden. Der Hauptsitz ist in Berlin. (aum)