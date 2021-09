Der Stellantis-Konzern bietet seinen Car-on-Demand-Service von Free2Move nun auch in Deutschland an. Das Fahrzeugabo, das bereits in den USA, Frankreich, Spanien und Portugal angeboten wird, bietet Nutzern ohne lange Laufzeiten den monatlichen Zugang zu einem Fahrzeug. Genutzt werden kann das Angebot sowohl von Privat- als auch von Geschäftskunden. Nach Unternehmensangaben gab es im vergangenen Jahr rund 110.000 Mietanfragen. (aum)