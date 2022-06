Noch Plätze frei für Training in Spa-Francorchamps

Yamaha bietet im Rahmen seines Track-Day-Programms am 30. Juni und 1. Juli ein wahlweise ein- oder zweitägiges Rennstreckentraining auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps an. Es ist offen für Fahrer aller Marken. In gestaffelten Leistungsgruppen stehen auf Wunsch erfahrene Instruktoren bereit.

Die Teilnehmer haben außerdem die Gelegenheit, die R-Modelle von Yamaha auf dem Rundkurs zu testen. Das Ein-Tages-Training – Donnerstag oder Freitag – kostet 290 Euro, die zwei Tage das Doppelte (https://yamaha.dgsport.eu/de/11-yamaha-day). (aum)