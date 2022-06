Fiat in Europa ab 2027 nur noch elektrisch?

Fiat will offenbar früher als bislang angekündigt aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. Das ließ Fiat-Chef Olivier François jetzt in einem Interview mit der Fachzeitschrift „Auto Motor und Sport“ anklingen. Das Unternehmen hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, dass die Marke in Großbritannien ab dem 1. Juli nur noch Elektro- und Hybridmodelle verkaufen werde. Jetzt deutete der Fiat-Chef an, dass Fiat in ganz Europa Fiat-Modelle nur noch wenige Jahre mit Benzin- oder Dieselmotor verkaufen werde.

François in dem Interview: „Der nächste Schritt kommt 2024, wenn jedes neue Fiat-Modell vollelektrisch sein wird wie der 500e.“ Der große Aufschlag komme dann 2027. „Ich gehe davon aus, dass dann alle Voraussetzungen gegeben sein werden, um sich von fossilen Brennstoffen in Europa zu verabschieden. Fiat wird hier nur noch elektrisch fahren“, erklärte der Fiat-Chef. (aum)