Geschäftsführerwechsel bei Euro-Leasing

Jörg Pape und Torben Kleist werden neue Geschäftsführer der Euro-Leasing GmbH aus Sittensen. Pape übernimmt die Position des Geschäftsführers und Sprechers der Geschäftsführung von Gerhard Künne, der sich künftig privat um den Aufbau von jungen Unternehmen kümmern möchte. Kleist wird als CFO die Nachfolge von Thomas Schweihofer antreten.

Jörg Pape ist derzeit noch als CEO und Regional Manager bei Volkswagen Financial Services Brasilien tätig und wird zum 1. Juli seine neue Aufgabe übernehmen. Davor war er Geschäftsführer bei Porsche Financial Services und hat in verschiedenen Positionen in der Volkswagen Financial Services AG gearbeitet, zu der Euro-Leasing gehört



Torben Kleist ist ausgewiesener Sittensen kümmern. Der Finanzexperte und ehemalige Leiter Controlling der Volkswagen Bank GmbH. Er ist bereits seit 2020 Teil der Führungsmannschaft der Euro-Leasing GmbH, wo er das Controlling verantwortet. Dafür bleibt er mit seinem Wechsel zum 1. Juni in die Geschäftsführung auch weiterhin zuständig. (aum)