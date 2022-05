Der AvD steht klar zum Auto

Der Automobilclub von Deutschland steht weiterhin zum Auto „als Kern jeder individuellen Mobilität“. Es komme darauf an, diese zukunftsorieniert weiterzuentwickeln. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung am Wochenende in Hamburg noch einmal bekräftigt. Deutschlands traditionsreichster Automobilclub hat vor diesem Hintergrund in den vergangenen Monaten seine „Mobile First Strategie“ weiter ausgebaut und hat weiter an Mitgliedern gewonnen. Die Funktionalität der AvD-App wird daher laufend verbessert und der Digitalauftritt permanent den veränderten Nutzungsgewohnheiten angepasst.

Die Medienpräsenz des Clubs hat sich vor allem im Bereich TV deutlich erhöht. Mit dem „AvD Motor & Sport Magazin“ auf Sport1 präsentieren AvD-Motorsport-Experte Christian Danner und Moderatorin Ruth Hofmann jede Woche Berichte, Analysen und Interviews. Daneben ist der AvD in anderen TV-Formaten und auf digitalen Kanälen sichtbarer geworden. (aum)