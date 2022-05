Conti hat den Materialfluss das Mitdenken gelehrt

Im Rahmen des Forum Automobillogistik (FAL) in Friedrichshafen hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) den VDA Logistik-Award an Continental verliehen. Mit dem Konzept „Touchless Material Flow – Internal Supply Chains Becomes Smart“ hat das Unternehmen die Jury überzeugt und wurde einstimmig zum Sieger gewählt. Der VDA Logistik Award würdigt jährlich herausragende Logistiklösungen, die als Vorbild für andere Unternehmen der Automobilindustrie dienen.

Mit der Auszeichnung von Continental würdigte die Jury das Konzept einer ganzheitlichen und nachhaltigen „End2End“-Lösung für die Steigerung von Effizienz und Transparenz im gesamten internen Materialfluss. Bisher wurden elf Technologielösungen entwickelt und in 38 Continental-Werken implementiert. Die Lösungen umfassen unter anderem die Sortier- und Buchungsstation, die die Wareneingangsprozesse nahezu vollständig automatisiert. Mit von Continental entwickelten Replenishment-Lösung werden Komponenten, basierend auf einem Real-Time-Abgleich von Bedarf und Bestand, kontinuierlich und bedarfsorientiert im Lager angefordert. Nach der Auslagerung werden die Bauteile just-in-time mit autonomen mobilen Robotern (AMR) an die Produktionslinien geliefert. Die dabei generierten Daten führen mit Hilfe von KI basierten Optimierungen in Echtzeit zu einer effektiven internen Supply Chain. (aum)