„HJS DMSB Rallye Cup“ macht in Zwickau Station

Neben dem Förderprogramm „Young Talent“ im Opel-e-Rally-Cup ist der Automobilclub von Deutschland auch als neuer Partner des „HJS DMSB Rallye Cup“ in der diesjährigen Rallyesaison am Start. Die Serie für Nachwuchs- und Hobbypiloten wird mit jeweils sieben Läufen in den Regionen Nord und Süd sowie einem gemeinsamen Finale ausgetragen. Aushängeschild der von AvD-Ortsclubs durchgeführten Rallyes ist in der bereits laufenden Saison die AvD-Sachsen-Rallye. Sie führt vom 19. bis 21. Mai die Teams, darunter die Teilnehmer des HJS-DMSB-Cups, in die Stadt Zwickau.

Die Atmosphäre rund um den Start-/Zielbereich auf dem historischen Kornmarkt gilt unter deutschen Rallyefans als besonders. Die sportliche Entscheidung fällt auf durchweg asphaltierten Wertungsprüfungen, zu denen auch die legendäre Prüfung „Glück-Auf-Brücke“ mitten in der ehemaligen Heimatstadt des Trabant zählt. (aum)