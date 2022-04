Das vergangene Jahr habe gezeigt, dass sich die strategische Ausrichtung auf Elektrofahrzeuge sowie der Ausbau des Top-End-Segments bei Mercedes-Benz ausgezahlt habe. Das betonte das Management gestern bei der ersten Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group AG in der neuen Konzernstruktur als. Vier Zahlen sollen den Erfolg dieser Transformation belegen. Der Konzernabsatz der Top-End-Modelle stieg um 30 Prozent, der Absatz von elektrischen Pkw erhöhte sich um 64 Prozent, der elektrischer Vans um 118 Prozent. Dadurch wuchs das bereinigte EBIT um 123 Prozent.

Für das laufende Jahr erwartet die Marke weitere Schritte in Richtung des Ziels der Klimaneutralität. „Mercedes-Benz wird Schritt für Schritt vollelektrisch und bei der Software immer stärker. Wir bauen unser Luxusgeschäft aus, und wir arbeiten auch weiterhin an unserer Kosteneffizienz. Das müssen wir nicht zuletzt angesichts der steigenden Rohmaterialpreise. Wir brauchen in Europa eine aktive Rohstoffstrategie. Denn der Zugang zu Rohstoffen ist entscheidend für die elektrische und digitale Transformation und für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft insgesamt“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Mercedes-Benz Group AG, Ola Källenius.



Mit Ende der Hauptversammlung verließen Bader M. Al Saad und Dr. Clemens Börsig den Aufsichtsrat. In den Aufsichtsrat wählte die Hauptversammlung Dame Polly Courtice, ehemals Direktorin des University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership und Marco Gobbetti, CEO von Salvatore Ferragamo S.p.A.. Im Aufsichtsrat war seit der außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober 2021 eine weitere Änderung vollzogen worden: Dr. Sabine Zimmer ist zum 8. Dezember 2021 als Vertreterin der Arbeitnehmerseite aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Ihre Nachfolgerin als Arbeitnehmervertreterin ist Monika Tielsch, Betriebsrätin im Mercedes-Benz Werk Sindelfingen, mit Wirkung zum 9. Dezember 2021. (aum)