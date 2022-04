Motorräder: Neuzulassungen so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr

Die Nachfrage nach neuen Motorrädern ist in Deutschland nach wie vor hoch. Für März meldet der Industrieverband Motorrad (IVM) 29.897 Neuzulassungen. Das sind 7,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Für das erste Quartal ergibt sich ein Plus von 17,5 Prozent auf 48.439 Neufahrzeuge. Das sind über 7000 mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres und so viele Krafträder und Roller wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Die Zahl der verkauften Motorräder stieg im ersten Quartal auf 30.966 Stück (plus 10,8 Prozent), die Kraftroller legten um 31 Prozent auf 4326 Einheiten zu. Nach der Führerscheinneuregelung für Autofahrer vor zwei Jahren hält der Trend zum Leichtkraftrad an: 6358 Neuzulassungen in den ersten drei Monaten bedeuten eine Steigerung um 37,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2021. Ähnlich sieht es bei den Leichtkraftrollern aus. Ihre Neuzulassungen nahmen gegenüber dem Vorjahresquartal auf 6879 Fahrzeuge (+27,6 %). (aum)