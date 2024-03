Zehn Prozent mehr Motorräder zugelassen

Trotz des eher unbeständigen Wetters: Im Februar sind in Deutschland 17.355 Motorräder und -roller über 50 Kubikzentimeter Hubraum neu zugelassen worden. Das sind nach zehn Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Für die ersten beiden Monate des Jahres bedeutet das wegen des schwachen Januars ein Marktwachsum von 4,3 Prozent.

Das klassische Kraftrad-Segment legte im Februar um 10,4 Prozent auf knapp 11.800 Verkäufe zu. Darunter befanden sich 20 Elektromotorräder. Vor einem Jahr waren es sieben mehr gewesen. Maxi-Scooter legten gegenüber Februar 2023 um 23,9 Prozent auf 1398 Erstanmeldungen zu. 64 Fahrzeuge verfügten dabei laut Statitsik des Industrieverbands Motorrad über einen Elektroantrieb (plus 3,2 Prozent).



Dazu kamen 2047 Leichtkrafträder (+22,4 %), während die leicht höhere Zahl an 125er-Rollern ein Minus von 7,7 Prozent gegenüber dem Februar des Vorjahres bedeuten. In den beiden kleinen Klassen verfügten dabei 232 Fahrzeuge über einen Elektromotor. Im Jahr zuvor sind es mehr als dreimal so viele gewesen. (aum)