Opel Mokka mit individueller Note

Opel legt vom Mokka das schwarz-weiße Sondermodell „Individual“ auf. Es ist auf nur 700 Exemplare limitiert und zeichnet sich durch weißes Sport-Dekor auf der Motorhaube, dem Dach und an den Außenspiegeln sowie chili-rote Radspeichenclips aus. Neben den montierten Rädern gibt es einen zweiten Satz 18-Zoll-Leichtmetallräder mit Sommerreifen im Fünf‑Doppelspeichen-Design. Mit an Bord sind das blendfreie Intellilux-LED-Matrix-Licht und das Multimedia Navi Pro. Die Innenspiegelblende ist exklusiv in Weiß gehalten. Der Mokko Individual basiert auf der Ausstattungsstufe GS Line und wird mit der Top-Ausstattung zum Vorteilspreis von 37.105 Euro angeboten. Angetrieben wird er vom 130 PS (96 kW) leistenden 1,2-Liter-Dreizylinder mit Acht-Stufen-Automatik. (aum)