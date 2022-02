Apollo Tyres belohnt Spendensammler

Bereits seit einigen Jahren veranstaltet der Reifenhersteller Apollo Tyres für seine Marke Vredestein die Verkaufsaktion „Tanken oder Spenden“. Dabei haben Kunden die Möglichkeit, beim Kauf eines Satzes Reifen zwischen einer Spende an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und einem Tankgutschein zu wählen. Je nach Größe der Reifen gibt es bis zu 40 Euro für die Tankfüllung oder das Geld geht an die DKMS. In dem Fall wird die Spende von Apollo Tyres sogar noch verdoppelt.

Um den Anreiz bei den Reifenhändlern zu steigern, sich zu beteiligen, lobt der Hersteller auch für sie Preise aus. Unter den mehr als 100 Vredestein-Partnern, die teilnahmen, konnte der Reifenhandel Egert aus dem fränkischen Abenberg die meisten Kundenregistrierungen vorweisen. Als Belohnung erhielt Geschäftsführer Uwe Egert einen Reisegutschein über 2000 Euro. Er lehnte aber ab und spendete die Summe an die Kindergärten des Nachbarortes Windsbach.



Auch die weiteren Plätze gingen nicht leer aus. Der Zweiplatzierte kann eine Reise im Wert von 1500 Euro, der Drittplatzierte für 750 Euro planen. Die Plätze vier bis zehn erhielten einen 100 Euro Wunschgutschein. (aum)