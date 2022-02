Vorschau: Von Audi-Flaggschiffen und temporären Tesla-Jüngern

Audi hat soeben den A8 überarbeitet. Die Optik des Flaggschiffs wurde nur minimal angetastet, dafür gab es einen bemerkenswerten Feinschliff in Sachen Technik. Was sich außer dem nagelneuen digitalen Matrix-LED-Licht sonst noch mit dem Facelift verändert hat, haben Guido Borck und Jens Meiners bei einem Ausflug mit dem A8 Plug-in-Hybrid herausgefunden.

Renault präsentiert mit dem neuen Mégane E-Tech Electric den ersten Vertreter einer neuen Generation von Elektrofahrzeugen. Das Modell basiert auf der neuen CMF-EV-Plattform und soll die Kompetenz der Franzosen als Pionier alltagstauglicher und erschwinglicher Elektromobilität unterstreichen. Walther Wuttke hat es ausprobiert.



Es gibt Elektroautos – und es gibt Teslas. Fans und Fahrer der Modelle sehen den kalifornischen E-Auto-Pionier als Künder einer neuen automobilen Zeitrechnung und sich selbst als deren Apostel. Für Kritiker sind die einzelnen Model-Varianten ebenso überschätzte wie überteuerte Blender, deren lausige Fertigungsqualität nur noch von schlagzeilenträchtigen Autopilot-Crashs und Rückrufen überboten werden. Im Praxistest mit einem Model Y schildert Frank Wald seine Erfahrungen als temporärer Tesla-Jünger.



Weitere Praxistests drehen sich um den Peugeot 308 und den Genesis G70 Shooting Brake. Der kompakte Franzose gehörte zu den Finalisten bei der Wahl zum German Car of the Year. Als Konzernbruder teilt er sich viel Technik mit dem neuen Opel Astra, leistet sich nach Meinung von Michael Kirchberger aber auch manch Schrulligkeit wie das verwirrende i-Cockpit. Dagegen empfängt der koreanische Edel-Kombi seine Gäste mit ausgesuchten Materialien und Premium-Wohlfühlatmosphäre. Die fünfte Modellreihe wurde von Genesis speziell für Europa entwickelt.



Außerdem werfen wir einen Blick auf den deutschen Pick-up-Markt, dessen Geschäft dank vielerlei Aufbauvarianten höchst attraktiv bleibt. Zu den Urgesteinen gehört hier der Mitsubishi L200. Der Pritschenwagen bekommt allerdings in diesem Jahr starke Konkurrenz durch die erneuerten Modelle Ford Ranger und VW Amarok. Mercedes hat dagegen die X-Klasse wieder gestrichen, kaum dass sie erschienen war.



In der Abteilung Zweiräder stellt Jens Riedel den E-Kickscooter Pro Comfort des Start-ups Moovi vor. Er soll dank Hinterreifen mit Luftkammern und einer vibrationshemmenden Trittbrettmatte besonderen Komfort bieten. Zudem ist ein Lastentransport von bis zu 40 Kilogramm möglich.



Und auch einen Tipp aus dem Bücherregal können wir geben: Der Verlag Delius Klasing hat einen Evergreen im Programm, der allen Wassersportlern als Bibel gilt. Das Buch „Seemannschaft“ erscheint mittlerweile in der 29. Auflage seit 1929 und bietet auch Landratten manch hochinteressante Information.



Darüber hinaus gibt es tagesaktuell Meldungen und Berichte rund um Autos und Motorräder sowie sonstige Mobilitätsformen. Zudem behalten wir die jüngsten Entwicklungen in der Automobilindustrie und Verkehrspolitik für Sie im Blick. (aum)