Für eine Netto-Leasingrate von 539 Euro mit Wasserstoff fahren

Toyota bietet seine Brennstoffzellenlimousine Mirai Gewerbetreibenden nun in der Einstiegsvariante zu einer monatlichen Leasingrate von 539 Euro (netto) an. Für 100 Euro mehr gibt es das vollausgestattete Topmodell „Advanced“. Die Angebote basieren auf einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Gesamtlaufleistung von 40.000 Kilometer ohne Anzahlung. Es handelt sich um ein Full-Service-Leasing. Der Mirai hat eine Leistung von 130 kW (182 PS) und kommt mit dem durch Wasserstoff in einer Brennstoffzelle produzierten Strom bis zu 650 Kilometer weit. (aum)