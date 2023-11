Renault Zoe E-Tech Electric im Leasing

Er gehörte einst mit zu den Vorreitern der Elektromobilität und war auch entsprechend erfolgreich. Mittlerweile ist der Zoe E-Tech Electric ein wenig in den Hintergrund geraten. Renault bietet kurzfristig verfügbare Fahrzeuge jetzt im Leasing für eine Monatsrate 139 Euro an. Die Laufzeit beträgt 24 Monate, die Gesamtfahrleistung 10.000 Kilometer. Die Sonderzahlung in Höher von 5500 Euro kann mit dem Bundeszuschuss in Höhe von 4500 Euro verrechnet werden. Das Angebot gilt für alle vom 16. November und 31. Dezember abgeschlossenen Verträge. (aum)