Yamaha hebt den R7-Cup aus der Taufe

Yamaha baut sein Engagement im Amateur-Rennsport aus. Neben dem R3-Blu-Cru- wird es in diesem Jahr erstmals auch einen R7-Cup geben. Das Komplettpaket umfasst zum Preis von 14.500 Euro das mit GYTR-Teilen aufgebaute Motorrad, die Startgebühren, eine Rennlederkombi und einen Helm sowie einen Yamaha-Pavillon und Bekleidung. Den Auftakt macht der R7-Cup im Rahmen der Yamaha Track Days am 7. und 8. Mai in Oschersleben, danach ist er mit separater Wertung eingegliedert in die German Twin Trophy. Aus jedem nationalen R7-Cup werden drei Fahrer zum europäischen Superfinale eingeladen, das im internationalen Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Die weiteren Termine für den R7-Cup sind: 26. bis 29. Mai in Oschersleben, 10. bis 12. Juni am Schleizer Dreieck, 1. bis 3. Juli auf dem Nürburgring, 19. bis 21. August im niederländischen Assen und 16. bis 18. September auf dem Lausitzring. (aum)