Der Cupra Leon kommt als „VZ Cup“

Cupra bringt den Leon und Leon Sportstourer als Sondermodell „VZ Cup“. Äußerlich fallen die glanzgedrehten 19-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz-Kupfer, die Seitenschweller in Dark Aluminium und den Heckspoiler in Carbon (nur Limousine) auf. Den Innenraum werten Leder-Schalensitze mit Sitzmittelbahn und -wange in Schwarz oder Petrol Blau und das Multifunktionslenkrad mit „Cupra Mode Selector“ sowie das Armaturenbrett in Schwarz und Lederoptik auf.

Als Motorisierungsvarianten stehen der 2.0 TSI mit 300 PS (221 kW) und Sieben-Gang-DSG und der 1.4 e-HYBRID mit 245 (180 kW) und 6-Gang-DSG zur Wahl. Den Kombi gibt in der Allrad-Antriebsvariante mit 310 PS (228 kW). Der Cupra Leon VZ Cup ist ab 46.670 Euro erhältlich, der Sportstourer ab 47.290 Euro. (aum)