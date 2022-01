Im Bücherregal: Willkommenes Nachschlagewerk für M-Fans

Die Geschichte der BMW-M-Modelle ist auch immer die Geschichte des Wunsches nach einem besonderen Fahrerlebnis. Mit ihren heckangetriebenen Vier- und Sechszylinder-Limousinen mischten die Bayern einst im E30 die Tourenwagenklassen auf. Ein legendäres Auto war geboren: Der M3. Damals noch mit einem Vierzylinder bestückt, wurden klassische Maßnahmen am 2,0-Liter-Saugmotor ergriffen, die sich vor allem durch ihr unverwechselbares, kehliges Gröhlen in den Herzen der Autofans verewigen konnten. Ihm und seinem Nachfolger widmet der britische Autor Graham Robertson nun die Chronik „BMW M3 & M4 – Entwicklung, Technik, Design“.

Das gebundene Buch mit hochwertigem Druck ist für Fans rein optisch ein besonderer Leckerbissen. Denn mit historischen Bildern aus dem Archiv der bayerischen Erfinder kommen alte Erinnerungen wieder. Doch mit Schwelgerei befasst sich der BMW-begeisterte Robson nur um dem Stoff seine Würze zu verleihen. Legenden der M-Geschichte wie Alex von Falkenhausen werden schon auf den ersten Seiten mit ins Spiel gebracht, ebenso wie Fotografien aus der Entwicklung, die jede Ära eindrucksvoll dokumentieren. Ein großer Teil des Buches beschäftigt sich ohnehin mit den Baureihen bis zum E46 M3, die wohl die meisten M3-Fans aufgrund ihrer Ursprünglichkeit bevorzugen dürften.



In den folgenden Kapitel spielen aber auch die neueren M-Generationen eine Rolle, über die es viel zu erzählen gibt. Auf dieser Reise werden teils auch Parallelentwicklungen in der 5er-Reihe angeschnitten. Ausgefallene Projektfahrzeuge, wie etwa einen E92 M3 Pick-up, zieht Robson hier aus der Westentasche und stellt die Entwicklungszusammenhänge gelungen dar. Im Kapitel Motorsport folgt ein Gesamtüberblick über die Rennsportgeschichte der bajuwarischen Ballistiker. Dabei kommen zentrale Persönlichkeiten wie Rennfahrer und Teamchefs vor, jedoch selten zu Wort. Vielmehr bietet der Autor hier eine logisch aufgebaute und bildlastige Fan-Chronik.



Robson widmet sich auch stark der technischen Seite der M-Modelle. Verhältnisse von Bohrung und Hub verschiedener Motoren und ähnliche Details beschreibt und illustriert er gut und gerne. In der Tiefe fehlt neues Wissen für die M-Fans, die bekanntermaßen gut informiert sind. Das fällt auch dadurch auf, dass im Kapitel Technik kaum auf Defekte und Besonderheiten eingegangen wird, die jeden M-Motor auch auf seine Weise charakterisieren. Im Motorsport-Abschnitt wird mehr Präzision geboten, so dass auch Achskonstruktionen und technische Gegebenheiten des sonstigen Feldes in den Vordergrund rücken. Auch eingefleischte M-Fans bekommen hier manches Detail zu lesen, das schnell mal in Vergessenheit gerät. Oder wussten Sie, dass genau 50 Fahrzeuge des E36 M3 GT individuell auf Rechtslenker für Großbritannien, nie aber für Japan umgebaut wurden? Diese und ähnliche Fakten hat Robson für die M-Freunde parat. Auch Bilder von Ausstattungen, die man so teils nicht zu sehen bekam, zieht der Autor zur Dokumentation heran.



Für M-Fans ist die deutsche Übersetzung von „BMW M3 & M4 – The complete history of these ultimate driving machines“ ein willkommenes Nachschlagewerk. Der hochwertige Druck mit zahlreichen Farbfotografien holt Freunde der schnellen BMWs emotional auch per Layout und Schriftsatz ab. Es gibt einen guten Überblick, aber manchmal fehlt es ein wenig an Tiefe für den eingefleischten Fan nicht richtig. Eine Aufteilung in zwei Werke, getrennt ab dem E92 hätte Kennern der Materie sicher noch besser gefallen. So ist das im Heel Verlag erschienene Buch eher etwas für Genießer, die die Entwicklungsgeschichte als kompaktes Gesamtwerk begreifen wollen, das in dieser Form bisher einzigartig und aktuell ist.



„BMW M3 & M4 – Entwicklung, Technik, Design“ von Graham Robson ist im Heel-Verlag erschienen, umfasst 256 Seiten mit 320 Abbildungen und kostet 49,95 Euro. (aum/Dennis Gauert)