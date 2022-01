Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal"

Insgesamt 1.045.296 Texte, Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen.

Von den 448.676 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. BMW lehnt Verbot des Verbrennungsmotors ab

2. Drei millionenteure Mercedes-Benz 300 SL auf einen Schlag

3. Praxistest Cupra Formentor 2.0 TDI: Gelungene Synthese

4. Praxistest Dacia Duster TCe 150: Flotter voran mit Abzügen in der B-Note

5. Praxistest Kia Sorento PHEV: Lounge-Erlebnis mit Umweltabzeichen

6. Im Rückspiegel: Beim Renault 5 sah die Konkurrenz ganz schön alt aus

7. Wie NRW das Auto lieben lernte: Er fährt Capri, sie Manta

8. Opel Combo Life und Zafira Life nur noch mit Elektroantrieb

9. Im Bücherregal: Cars and Crimes – Die Achsen der Bösen

10. Wirtschaftsfaktor: Camper geben über 14 Milliarden Euro aus



596.620 Fotos oder Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag das des Rheinmetall Survivor R vorn, bei den Videos das über die „My Porsche“-App. (aum)