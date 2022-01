CES 2022: Das Auto wird zum Kinosaal

Das Auto wird zum Kinosaal: BMW stellt auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas (–9.1.2022) seinen so genannten „Theatre Screen“ vor. Das In-Car-Entertainment-System der Zukunft besteht aus einem Panorama-Display im 32:9-Format, das hinter den Vordersitzen montiert wird und die Fondpassagiere auch mit Surroundsound und 5G-Konnektivität versorgt.

Der 31 Zoll große Bildschirm mit Smart-TV-Funktion fährt in einer über zwei seitliche Gelenkschienen geführten Drehbewegung aus dem Dachhimmel heraus und kann per Touchbedienung oder über die in die Fondtüren integrierten Touchfelder bedient werden. Es handelt sich um die erste Fahrzeugintegration von Amazon Fire TV, die Inhalte in 4K unterstützt. Sie bietet die höchste Auflösung und das größte Display aller Fire-TV-Erlebnisse im Fahrzeug. Ein länderspezifisches Streamingangebot für den chinesischen Markt ist in Vorbereitung. (aum)