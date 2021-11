Skoda Fabia jetzt auch mit 150 PS

Skoda bietet den Fabia jetzt auch mit 150 PS (110 kW) an. Der 1,5-Liter-Vierzylinder ist an ein siebengängiges Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt, mit dem das neue Spitzenmodell in acht Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Die neue Motorisierung steht zu Preisen ab 23.090 Euro in den Ausstattungsstufen Ambtion und Style zur Verfügung. Zudem bietet Skoda optional ein Sportfahrwerk mit 15 Millimetern Tieferlegung an (auch für Fabia Active). Mit dem Zusatzpaket „Dynamic“ ziehen außerdem auf Wunsch auch Sportsitze, ein Drei-Speichen-Lederlenkrad, ein schwarzer Dachhimmel und Pedale im Edelstahldesign in den Fabia ein. (aum)