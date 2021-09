Dem Skoda Fabia genügen als Einstieg 66 PS

Skoda bietet den Fabia nun auch mit einer 66-PS-Einstiegsmotorisierung (48 kW) an. Der 1,0-Liter-Benziner hat einen Normverbrauch von rund 4,5 Litern auf 100 Kilometer. Der Dreizylinder ist an ein Fünf-Gang-Getriebe gekoppelt. Der Fabia ist damit in der Basisversion Easy zum Preis von 13.990 Euro bestellbar – und ausschließlich in Energy-Blau. Den Basismotor bietet Skoda auch noch in Verbindung mit den beiden Ausstattungen Active und Ambition an. (aum)