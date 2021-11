Aiways will seinen Absatz in Europa verdreifachen

Im Zeichen der steigenden Zulassungszahlen von Elektroautos kommen auch mehr und mehr chinesische Hersteller nach Europa. So rechnet beispielsweise Aiways damit, die Verkäufe ihrer vollelektrischen Fahrzeuge im kommenden Jahr zu verdreifachen. Für dieses Jahr rechnet die Marke mit rund 3000 Neuzulassungen in Europa. Der Eintritt in weitere Märkte und das neue Modell U6 sollen den Absatz dann 2022 ankurbeln.

Die CO2-Zielvorgaben der Europäischen Union will der chinesische Hersteller bis 2027 erreichen. So sollen nicht nur die Emissionen des Antriebs, sondern auch in der Produktion reduziert werden. Dies soll nach Unternehmensangaben die gesamte Lieferkette betreffen. (aum/av)