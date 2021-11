Porsche Panamera setzt auf Platinum

Mit Details in seidenglänzendem Platinum und erweiterter Serienausstattung bringt Porsche den Panamera als „Platinum Edition“. Das Sondermodell verfügt serienmäßig unter anderem über die adaptive Luftfederung inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM), automatisch abblendende Außenspiegel, die LED-Matrix-Hauptscheinwerfer mit dem Porsche-Dynamic-Light-System Plus (PDLS Plus), Panoramadach, Park-Assistent mit Rückfahrkamera und bei den Hybrid-Modellen über den On-Board-Lader mit 7,2 kW Ladeleistung.

Die Platinum lackierten 21-Zoll Exclusive Design Sport Räder, die schwarzen Sportendrohre, Privacy-Verglasung, die Seitenscheibenleisten in hochglänzendem Schwarz und die Exclusive-Design-Heckleuchten sind weitere Erkennungsmerkmale. Ebenfalls in Platinum lackiert sind die Luftauslassblenden hinter den Vorderrädern, der Porsche-Schriftzug und Modellbezeichnung am Heck sowie bei den Hybrid-Modellen der seitliche „e-hybrid“-Schriftzug. Darüber hinaus stehen optional 20-Zoll-a Style-Räder in Platinum zur Verfügung.



Das Interieur werten das GT-Sportlenkrad, Soft-Close-Türen mit Komfortzugang, Komfortsitze vorn und Sitzheizung hinten sowie ein Bose-Soundsystem, schwarz gebürstetes Aluminium und das Porsche-Wappen auf den Kopfstützen auf. Darüber hinaus sind alle Modelle (Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid und die entsprechenden Sport-Turismo-Varianten) mit einer Analoguhr in der Schalttafel sowie Servolenkung Plus und Spurwechselassistent ausgestattet.



Die Preisliste beginnt bei 111.945 Euro. (aum)