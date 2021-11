Deutsche Bahn hat 650 Bahnhöfe renoviert

Mit einem „Sofortprogramm für attraktive Bahnhöfe“ der Deutschen Bahn (DB) und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wurden in diesem Jahr bundesweit 650 Stationen sowohl in Metropolen als auch in der Fläche renoviert. Neben 300 neuen Sitzbänken und 70 zusätzlichen Wetterschutzhäuschen sorgen rund 90.000 Liter Farbe für ein besseres Erscheinungsbild. Bis Ende des Jahres will die DB noch rund 90 Stationen auf energiesparende LED-Leuchten umrüsten und alte Heizungsanlagen ausbauen. Für die Arbeiten wurden rund 800, vorzugsweise regionale Handwerksbetriebe engagiert.

So hat die DB am Bahnhof Speyer die Treppen zum Bahnhofsgebäude und die Heizung erneuert, Fenster und Böden ausgetauscht und die Fassade gestrichen. In Bielefeld wurde die Unterführung und das Bahnhofsgebäude in frischen Farben gemalert. Ebenso hat Neumünster eine neue Außenfassade bekommen, Farbe im Fußgängertunnel und eine neue Wegeleitung. Am Dresdner Hauptbahnhof wurden die Böden erneuert. In Bruchsal ist das Dach gedämmt und das Wetterschutzhaus steht.



Das Sofortprogramm war im August 2020 gestartet. Mit einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm des Bundes sollen bis Ende des Jahres insgesamt 1000 Stationen renoviert werden. (aum)