Porsche geht unter die Kite-Surfer

Ergänzend zur langjährigen Förderung des Tennis- und Golf-Sports unterstützt Porsche künftig auch das Kitesurfing. Im November ist der Sportwagenhersteller erstmals Sponsor des Wettbewerbs „Red Bull King of the Air“ in Kapstadt und kooperiert mit der Kitesurfing-Marke Duotone. Mit Liam Whaley und Rita Arnaus gewann Porsche zudem zwei professionelle Athleten als Kitesurfing-Repräsentanten.

Das erste Ergebnis der Zusammenarbeit mit Duotone wird die Kitesurfing-Szene auf der „Duotone Academy App“ erleben können. Diese erhält im Dezember 2021 einen Relaunch und zahlreiche neue Features. Dazu gehören auch sportartenspezifische Fitnessübungen, die von den Porsche-Motorsportlern und deren Coaches angeleitet werden. Weitere gemeinsame Maßnahmen mit Duotone sind aktuell in Arbeit und werden Ende des Jahres vorgestellt. (aum)