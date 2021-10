Die mit dem Konzeptfahrzeug Aygo X Prologue bereits angekündigte Neuauflage des Kleinstwagens von Toyota wird Aygo X heißen. Der Buchstabe X steht dabei für „cross(over)“. Außerdem wird an die X-förmige Signatur des aktuellen Modells angeknüpft. Der kleine Crossover wurde in Europa für europäische Kunden entwickelt und wird in Tschechien gebaut werden. Offiziell vorgestellt wird der Aygo X im nächsten Monat. (aum)