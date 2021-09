Vredestein erweitert sein Sortiment an Ganzjahresreifen

In Zeiten, in denen in vielen Teilen Europas harte Winter seltener geworden sind, greifen immer mehr Autofahrer zu Ganzjahresreifen. So erweitert Apollo Tyres das Angebot seiner Marke Vredestein in diesem Bereich nun um 25 Dimensionen in Größen zwischen 15 und 22 Zoll. Der Vredestein Quatrac zielt unter anderem auf Kompakt- und Familienfahrzeuge sowie SUV. Für Hochleistungsmodelle und stärkere SUV gibt es den Quatrac Pro sowie für Nutzfahrzeuge den Comtrac 2 All-Season+. (aum/av)