Kanzi One: Schnelle HMI-Lösung für Autohersteller

Der finnische Zulieferer Rightware hat mit Kanzi One die weltweit erste Human-Machine-Interface-Lösung (HMI) vorgestellt, die umfassend mit Android kompatibel ist. Das Design mit hochauflösender 3-D-Grafik ermöglicht der Automobilindustrie individuell gestaltete Benutzeroberflächen für Cockpits und Bedienanzeigen sowie den Einsatz tausender Vorlagen von Drittanbietern. „Kanzi One erlaubt Fahrzeugherstellern die Gestaltung und Entwicklung eigener Benutzeroberflächen in einer bisher nicht für möglich gehaltenen Geschwindigkeit und Agilität“, versichert Rightware-Chef Freddie Geier.

Kanzi One verspricht die Entwicklung ansprechender Benutzeroberflächen in der Hälfte der bisher notwendigen Zeit und mit halb so großen Teams. Zudem reduziert sich der Programmieraufwand in der jeweils bevorzugten Programmiersprache laut Rightware signifikant gegenüber herkömmlichen Systemen. Die Grafikleistung der Kanzi Engine mit fotorealistischer Darstellung soll Maßstäbe im Automotive-Sektor setzen.



Kanzi One startet am 15. September als öffentlich verfügbare Beta-Version. Im Januar wird Rightware das Produkt im Rahmen der CES in Las Vegas auf den Markt bringen. (aum/wms)