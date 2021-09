IAA 2021: „Eine deutliche Abstimmung mit den Füßen“

„IAA Mobility in München ist ein großer Erfolg“, melden heute, am letzten Tag der Veranstaltung, die beiden Veranstalter Verband der Automobilindustrie und die Messe München. „Wir haben einen mutigen Schritt gemacht und wurden von den Besucherinnen und Besuchern belohnt“, jubelt Hildegard Müller, Präsidentin des VDA. „400.000 Teilnehmer in nur sechs Tagen sind eine deutliche Abstimmung mit den Füßen.“

Die IAA Mobility war als Nachfolge-Veranstaltung der klassischen Automobilausstellung in Frankfurt die erste Plattform des VDA für die Mobilität der Zukunft. Die verschiedensten Verkehrsträger vom Auto über Fahrrad bis hin zu digitalen Lösungen und der Urban Air Mobility wurden unter einem „idellen Dach“ zusammengebracht, auf dem Gelände der Messen und an vielen Orten in der Stadt selbst. 744 Aussteller und 936 Redner aus 32 Ländern waren vertreten und konnten ihre Innovationen und Visionen für die klimaneutrale Mobilität der Zukunft einbringen. Hildegard Müller: „Wir haben in München ein friedliches Fest der Mobilität erlebt. München und Bayern sind nun das neue Zuhause der weltweit größten Mobilitätsveranstaltung."



Die Mobility belegte insgesamt 260.000 qm Veranstaltungsfläche belegt, davon 195.000 qm auf dem Messegelände und 65.000 qm in der Münchner Innenstadt. Auf der sogenannten Blue Lane wurden insgesamt 255 Fahrzeuge eingesetzt, die für rund 7000 Testfahrten gebucht wurden. 67 Prozent der Besucher waren jünger als 40 Jahre. 86 Prozent bewerteten das Konzept als gut und sehr gut. Besonders positiv bewertet wurde die Mischung der Aussteller und die Möglichkeit, Neuheiten direkt testen zu können. Die Mobility habe gezeigt, dass das Schutz- und Hygienekonzept der Messe München auch bei einem hochkomplexen Event funktioniert habe, erklärte heute ein stolzer Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München.



Die internationale Medienreichweite (pot.) der IAA Mobility 2021 betrug mehr als 137 Mrd. Aufrufe weltweit. Die 140 Mio. Page Impressions verzeichneten die Social Media-Kanäle der IAA Mobility. Allein auf „Youtube“ und „TikTok“ wurden die Beiträge der IAA Mobility mehr als 38 Mio. mal aufgerufen. Länder mit besonders intensiver Berichterstattung waren China, USA, Süd-Korea, Brasilien, Spanien, Italien und natürlich Deutschland.



Die nächste IAA Mobility findet vom 5. bis 10. September 2023 in München statt. (aum)