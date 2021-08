Bildschirmerlebnis statt Werkstattaufenthalt

Selbst ein „Vehicle Check per Video“ ist bei Porsche möglich, seit der Sportwagenhersteller seine branchenweit bisher einzigartige Lösung für seine Servicekunden in Betrieb hat: Von der Terminbuchung über die Auswahl des Serviceberaters und zusätzlicher Dienste, bis hin zur Planung der Fahrzeugübergabe können sämtliche Leistungen zentral über das System „My Porsche“ abgewickelt werden. Beim Fahrzeugcheck per Video dokumentiert der Serviceberater Zustand des Fahrzeugs und alle notwendigen Arbeiten mit der Kamera. Der Kunde kann das Ergebnis am Bildschirm sehen und das dazugehörige Angebot mit einem Klick in „My Porsche“ freigeben.

Um diese Dienstleistung zu realisieren, wurden die „My Porsche“-Aftersales Services auch in die Händlersysteme integriert. Die digitale Servicebuchung ist nun flächendeckend bei Händlern in Deutschland, China und Nordamerika verfügbar. Der „Vehicle Check per Video“ wird bereits in etlichen europäischen Märkten angeboten, darunter Spanien, Portugal, Italien sowie Großbritannien. Im Laufe des Jahres werden die Services mit Schwerpunkt auf Nordamerika, Europa und Asien eingeführt. (aum)