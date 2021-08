Kraftfahrtbundesamt nun mit eigenem Messlabor

Das Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hat jetzt nach rund zweijähriger Bauzeit sein Prüflabor eröffnet. Kernstück des Labors in der Gemeinde Harrislee sind zwei moderne Rollenprüfstände für Abgasmessungen, die neben reinen Fahrzeugprüfungen auch zur Kalibrierung der KBA-eigenen mobilen Abgasmessgeräte verwendet werden. Das Labor verfügt über die aktuelle Messtechnik und mit Klima- und IT-Anlagen ausgestattet. In Zukunft werden in Harrislee und auf der Teststrecke in Leck auch alternative Antriebe und neue Technologien auch im Bereich des autonomen Fahrens untersucht. (aum)