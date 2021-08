Porsche mit Sonderausstellung zum Jubiläum

Bis zum 10 Dezember läuft die Sonderausstellung „50 Jahre Porsche Entwicklung Weissach“, die heute im Porsche Museum eröffnet wurde. Das Entwicklungszentrum war 1971 in Betrieb genommen worden und umfasst heute unter anderem die Bereiche Design, Motorsport, diverse Prüfstände sowie die Teststrecke des Autobauers. Die Sonderausstellung gliedert sich in die Bereiche: Erste Schritte, Prüfstand/Windkanal, Porsche Engineering, Design, Motorsport und Zentrum. Im Zentrum der steht ein Highlight-Exponat, an dem die Besucherinnen und Besucher mittels Augmented Reality (AR)-Anwendungen verschiedene Themen digital erfahren können. (aum)