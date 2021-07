So soll die S-Bahn der Zukunft aussehen

Deutsche Bahn stellt 1:1-Modell „IdeenzugCity“ vor, das auf Knopfdruck mehr Platz für Passagiere, Fahrräder oder Kinderwagen schafft, digitale Fahrgastinformationen.



Die Deutsche Bahn hat ein begehbares Modell einer S-Bahn der Zukunft vorgestellt. Der „IdeenzugCity“ zeige innovative Lösungen auf, die das Reisen für Pendler und Ausflügler im Regional- und S-Bahn-Verkehr verlässlicher, komfortabler und flexibler machen.



So lassen sich die Sitzlandschaften auf Knopfdruck ein- oder ausfahren. Die verfügbaren Kapazitäten können so an das Fahrgastaufkommen und die Tageszeit flexibel angepasst und bei Bedarf zusätzlicher Raum für Fahrräder und Kinderwagen geschaffen werden. LED-Bänder helfen dem Fahrgast, sich besser im und am Zug zu orientieren. Neuartige Displays und digitale Folien an Fenstern und Türen verbessern die Fahrgastinformation. Eine 180-Grad-Zugzielanzeige in der Frontscheibe passt sich den Blickwinkeln der Fahrgäste am Bahnsteig an, indem der Zielbahnhof von der Mitte der Anzeige an die Seite wandert, damit er für alle Kunden gut lesbar ist. Reisende, die im Zug arbeiten wollen, finden ein integriertes Display als zweiten Screen für einen Laptop und einen komfortablen Klapptisch vor.



„Innovationen sind der Schlüssel zu mehr Fahrgästen und mehr Klimaschutz“, sagt DB Regio-Chef Jörg Sandvoß. „Das flexible Raumkonzept mit automatisch anpassbaren Sitz- und Stehlandschaften ist weltweit einzigartig. Per Knopfdruck erhöhen wir damit die Kapazität um bis zu 40 Prozent.“



Der IdeenzugCity ist das zweite aus Eigenmitteln finanzierte 1:1-Modell von DB Regio, das Innovationen für Besteller und Betreiber im Regionalverkehr erlebbar machen soll. Den schon 2018 vorgestellten IdeenzugRegio hat die DB zwischenzeitlich um neugestaltete WC-Räume und ein flexibles Innenraumkonzept für die Fahrradmitnahme erweitert. Erste Umsetzungen aus dem IdeenzugRegio finden sich inzwischen bei der S-Bahn München und sollen perspektivisch auch bei der S-Bahn Stuttgart und Hamburg sowie der Südostbayernbahn kommen. (aum)