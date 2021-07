Uwe Hochgeschurtz wird Opel-Chef

Uwe Hochgeschurtz (58) wird zum 1. September neuer Opel-Chef. Der CEO von Renault Deutschland, Österreich und Schweiz, folgt auf Michael Lohscheller, der sich entschieden hat, eine andere Herausforderung außerhalb des Stellantis-Konzerns anzunehmen, wie das Unternehmen mitteilte.

Uwe Hochgeschurtz startete seine Karriere in der Automobilindustrie 1990 bei Ford, bevor er 2001 zu Volkswagen und 2004 zu Renault wechselte. Der gebürtige Kölner studierte Betriebswirtschaft in Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Er wird dem Top Executive-Team von Stellantis angehören und direkt an Stellantis-Chef Carlos Tavares berichten. (ampnet/jri)