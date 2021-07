Hyundai baut Marktanteil aus

Trotz Corona-Einschränkungen ist Hyundai in Deutschland auf Wachstumskurs. 30 Jahre nach Markteintritt feiert die südkoreanische Marke Bestwerte bei den Marktanteilen. Im Juni erreichte der Importeur mit rund 11.700 Zulassungen (plus 81 Prozent gegenüber 2020) 4,2 Prozent – der beste Juni-Marktanteil in der Unternehmensgeschichte – und belegt damit Platz drei der Importmarken. Bereits im Monat davor konnte mit 3,8 Prozent Marktanteil (8.700 Zulassungen) der stärkste Mai bisher erzielt werden. Kumuliert kam Hyundai im ersten Halbjahr auf über 49.200 Zulassungen gegenüber 38.200 im Vorjahreszeitraum. (ampnet/jri)