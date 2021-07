Ford-Design-Award für barrierefreien Taxiservice

Calum Gambrill, Student für Produkt- und Industriedesign an der Ravensbourne University in London, ist für sein Konzept Embark mit dem „Ford Design Award“ ausgezeichnet worden. Der Preisträger hat eine Lösung entwickelt, die behinderten Menschen und Senioren einen erschwinglichen, selbstfahrenden Taxiservice für die Fortbewegung in Städten bietet.

Eine behördliche Veröffentlichung aus Großbritannien zeigt, dass Erwachsene mit Behinderung insgesamt 26 Prozent weniger Fahrten mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln unternehmen als Erwachsene ohne Behinderung. Bei Embark handelt es sich um einen barrierefreien und integrativen Taxiservice, der eine Smartphone-App und eine Flotte von selbstfahrenden Elektrofahrzeugen umfasst.



Die Nutzer rufen das Fahrzeug mit der App und steigen über eine Seitentürrampe ein. Das WLAN an Bord ermöglicht es den Fahrgästen, während der Fahrt auf das Internet zuzugreifen, um beispielsweise Musik zu hören. Das Fahrzeug würde auch mit anderen autonomen Fahrzeugen vernetzt, um die effizientesten Strecken zu berechnen und verfügbare Parkplätze zu finden. Die Zahlung würde pro Kilometer oder über ein monatliches Abonnement erfolgen.



Für seinen Entwurf erhält Calum Gambrill 1000 Britische Pfund (ca. 1160 Euro) sowie ein zweimonatiges Mentoring von Designern bei Ford. Die Auszeichnung ist Teil der „New Designers 2021 Awards, der größten Design-Absolventenmesse in Großbritannien. Ford hatte die Studenten aufgefordert, ein Nutzungskonzept für autonome Fahrzeuge zu entwickeln, speziell in Bezug auf Innenraum, Zugänglichkeit und Entertainment.



Die zweitplatzierten Einreichungen waren ein Interior-Designkonzept von Olivia Goldsmith mit einem interaktiven Armaturenbrett und im Dunkeln leuchtenden Sitzen sowie ein so genannter Bubble-Sitz der Designerin Lili Chen, der sich an menschliche Körperformen anpasst, um Müdigkeit zu reduzieren und den Komfort zu erhöhen. Weitere Beiträge waren Innenräume, die ethische und recycelte Materialien verwenden, psychische Gesundheit und Wohlbefinden betonen und Interaktionen für Spaß und Spiel bieten. (ampnet/jri)