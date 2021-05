Piaggio bringt preiswerten Elektroroller

Nach der Vespa Elettrica bringt der Piaggio-Konzern einen weiteren und deutlich preiswerteren Elektroroller. Der One wird als Kleinkraft- und als 60 km/h schneller Leichtkraftroller erhältlich sein sowie mit unterschiedlichen Reichweiten angeboten. Die Lithiumionen-Batterie kann zum Laden herausgenommen werden. Der Piaggio One ist laut Hersteller der einzige Scooter in seiner Klasse mit einem größeren Staufach unter der Sitzbank.

Der One verfügt über LED-Lichter, ein Keyless-Startsystem und zwei Fahrmodi. Die Bildschirmhelligkeit des digitalen TFT-Farbdisplays passt sich automatisch an das Umgebungslicht an. Das Vorderrad wird an einer Einarmschwinge geführt, hinten gibt es eine Scheibenbremse.

Erhältlich ist der Piaggio One ab Juli zum Grundpreis von 2690 Euro. (ampnet/jri)