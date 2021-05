Zuwachs für die Tipo-Familie

Der Fiat Tipo City Sport startet ab sofort in Deutschland. Die Variante erweitert nach dem jüngst präsentierten Tipo Cross die kompakte Baureihe, die im Dezember letzten Jahres in Bezug auf Motoren, Stil, Ausstattung und Technologie komplett erneuert wurde. Markante Kennzeichen des neuen Modells sind die „Sport“-Schriftzüge unter den Außenspiegeln, eine exklusive Lackierung in der Farbe Metropolis Grau und 18-Zoll-Leichtmetallräder im Diamant-Finish. Serienmäßig ist der Fiat Tipo City Sport mit Scheinwerfern und Rückleuchten in Voll-LED-Technologie ausgestattet.

In beiden Karosserievarianten als 5-Türer und Kombi stehen ein 1,6-Liter-Turbodiesel mit 130 PS (96 kW) sowie ein Turbobenziner mit einem Liter Hubraum und 100 PS (74 kW) Leistung zur Wahl. Die Preise beginnen ab 22.590 € für den 5-Türer. (ampnet/fw)