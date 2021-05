Alpine A110 kommt als limitierter „Légende GT 2021“

Alpine legt eine auf 300 Stück limitierte Sonderversion des A110 auf, die ab sofort bestellbar ist. Der „Légende GT 2021“ kombiniert die hochwertige Ausstattung Légende mit dem 292 PS (215 kW) starken Motor des A110 S. Das Editionsmodell übernimmt auch dessen Sportauspuff und die Hochleistungsbremsanlage. Der 1,8-Liter-Turbomotor stellt sein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern bei 2000 Umdrehungen in der Minute bereit. Der Alpine A110 Légende GT 2021 beschleunigt in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

Die Kunden können zwischen zwei Karosserie-Interieur-Kombinationen wählen: mattem Mercury Silber mit Interieur in Schwarz und Abysse Blau zusammen mit Lederausstattung in Amber Braun. Der Innenraum zeichnet sich durch sechsfach verstellbare Sabelt Comfort-Ledersitze in Amber Braun oder Schwarz aus. Passend dazu sind die ledernen Türverkleidungen sowie die Ziernähte am Lenkrad in Braun oder Grau gehalten. Hinzu kommt Dekor in Glanz-Carbon an Mittelkonsole, Instrumentenblende und Lüftungsdüsen. Eine nummerierte Plakette unterhalb der Mittelkonsole unterstreicht die Exklusivität des Modells. Die weitere Serienausstattung umfasst unter anderem die Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera und das Focal-Audiosystem.



Der Légende GT 2021 kann ab sofort zum Preis von 70.950 Euro über die Alpine-App reserviert werden. (ampnet/jri)