Mahle nimmt Entwicklungszentrum in China in Betrieb

Mahle hat im chinesischen Changshu ein Elektronik- und Mechatronik-Entwicklungszentrum in Betrieb genommen. Dort arbeiten rund 70 Ingenieure an Lösungen für alternative Antriebe. Außerdem werden Ladesysteme für Elektrofahrzeuge sowie Thermomanagementanwendungen für alternative Antriebe entwickelt. Damit will das Unternehmen seine Rolle als Technologiepartner im Land stärken.

Die feierliche Eröffnung des neuen Technologiezentrums ist pandemiebedingt für die zweite Hälfte des Jahres geplant. Weitere Technologie-Zentren für Elektronik und Mechatronik hat Mahle in Kornwestheim, Sempeter pri Gorici (Slowenien) und im spanischen Valencia. (ampnet/jri)