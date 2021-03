Der Opel Corsa ist ein Erfolgstyp

Der Corsa hat sich für Opel auch in der aktuellen Generation wieder zum Erfolgstyp entwickelt. Seit dem Marktstart im November 2019 wurden von dem mehrfach ausgezeichneten Kleinwagen über 300.000 Stück verkauft. In Deutschland war der kleinste Opel nicht nur im vergangenen Jahr die Nummer eins im Kleinwagensegment, sondern auch im bisherigen Jahresverlauf. Im Vereinigten Königreich war er als Vauxhall 2020 zeitweise das meistverkaufte Auto überhaupt und belegt bisher auch dort in diesem Jahr die Spitzenposition über alle Segmente hinweg.

Auch im Export schlägt sich der Corsa wacker: Von Chile über Reunion und Marokko bis Südafrika haben sich im zurückliegenden Jahr die Verkäufe verdreifacht. In den Exportregionen Naher Osten/Afrika, Lateinamerika und Asien/Pazifik hat sich der Absatz allein im Januar und im Februar gegenüber dem gesamten ersten Quartal des Vorjahres mehr als verdoppelt. Auch bei den weiteren Expansionsplänen spielt der kleine Rüsselsheimer eine zentrale Rolle und wird unter anderem das Comeback der Marke in Japan einläuten. Damit ist der Corsa eine wichtige Stütze der Exportoffensive der Marke – und ebenso spielt er als Crosa-e eine wichtige Rolle in der Elektrifizierungsstrategie der Rüsselsheimer. In den ersten beiden Monaten des Jahres wurden mehr als 4000 Crosa mit batterie-elektrischem Antrieb verkauft. (ampnet/jri)