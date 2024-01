Der Opel Corsa ist der beliebteste Kleinwagen

Der Opel Corsa bleibt der beliebteste Kleinwagen in Deutschland: Er war nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes im dritten Jahr in Folge der Bestseller im B-Segment und kam 2023 auf insgesamt 53.669 Neuzulassungen. Das ist ein Plus von rund sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bedeutet gleichzeitig das beste Ergebnis seit sieben Jahren. Nach vorläufigen internen Zahlen war jeder vierte neu zugelassene Corsa die batterie-elektrische Variante.

Mit dem Porsche Taycan stand im Dezember in der Oberklasse ebenfalls ein vollektrisches Modell an der Spitze der Neuzulassungen. Beliebestes Elektroauto war im letzten Monat des Jahres der VW ID 4/ID 5. Beliebtester Plug-in-Hybrid war der Cupra Formentor, bei den gasbetriebenen Fahrzeugen stand der Dacia Sandero an der Spitze. Unter den beiden in Deutschland angebotenen Brennstoffezellen-Pkw machte der Toyota Mirai das Rennen. (aum)