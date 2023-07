Opel Corsa rollt mit Visier ins neue Modelljahr

Bei Opel kann jetzt der überarbeitete Corsa bestellt werden. Äußerlich ist der Kleinwagen nun am „Vizor“-Markengesicht (Visier) sowie dem mittig am Heck platzierten Namenszug zu erkennen. Der Einstieg beginnt bei 19.800 Euro bzw. einer Leasingrate von 169 Euro ohne Anzahlung bei einer Laufleistung von 10.000 Kilometern im Jahr. Den Corsa Electric gibt es ab 34.650 Euro bzw. für eine Leasingrate ab 239 Euro. Die Sonderzahlung in Höhe von 4500 Euro entspricht der Bafa-Förderung für Elektroautos. Alternativ zum bisherigen 100-kW-Modell gibt es den elektrischen Corsa künftig auch mit 115 kW (156 PS) und einer auf 400 Kilometer gestiegenen Normreichweite.

Im Rahmen der Modellpflege erhält der Corsa ein neues Schalthebel- und Lenkraddesign, neue Sitzmuster und neuen, sprachgesteuerten Infotainment (ausstattungsabhängig). Smartphones lassen sich via Apple Carplay oder Android Auto kabellos anbinden. Die 100-PS- (74 kW) und 136-PS-Benziner (100 kW) erhalten ein 48-Volt-Mildhybridsystem mit Doppelkupplungsgetriebe. (aum)