En miniature: Französischer Meister in 1:18 von Solido

Der Alpine A 310 steht ein wenig im Schatten des berühmteren A 110. Gleichwohl sorgte auch er – wenn auch nur für deutlich kürzere Zeit – für Furore im Rallyesport. 1977 wurden Guy Fréquelin und Jacques Delaval mit dem A 310 V6 französische Meister und boten dabei auch Porsche und dem Lancia Stratos erfolgreich die Stirn. Und es wäre vielleicht ähnlich weitergegangen, wenn Alpine nicht ein Jahr später an Renault verkauft und die Motorporteinsätze eingestellt worden wären. Solido erinnert nun mit einem fein detaillierten Modell an den Sportwagen. Die schwarz-gelb-rote Farbgebung erinnert an den Sponsor Calberson, besser bekannt unter dem namen Geodis.

Die Miniatur aus Zinkdruckguss mit zu öffnenden Türen und beweglicher Lenkung begeistert auch durch ihren originalgetreuen Innenraum. Der Alpine A 310 von Solido kostet rund 55 Euro. Auch der spanische Hersteller Team Slot hat sich dem Fahrzeug zuletzt in verschiedenen Ausführungen für die Modellrennbahn angenommen. (ampnet/jri)